Antalya Alanya'da şiddetli deprem! İşte son dakika veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Haziran 2025 20:36 - Güncelleme: 1 Haziran 2025 21:02 - Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Antalya Körfezi merkezli deprem, saat 20.31 sıralarında meydana geldi. Yerin 8,8 kilometre derinliğinde ölçülen depremle ilgili son dakika veriler açıklandı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe