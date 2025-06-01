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Antalya Alanya'da şiddetli deprem! İşte son dakika veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya Alanya&#039;da şiddetli deprem! İşte son dakika veriler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Antalya Körfezi merkezli deprem, saat 20.31 sıralarında meydana geldi. Yerin 8,8 kilometre derinliğinde ölçülen depremle ilgili son dakika veriler açıklandı.

Türkiye'nin dört bir yanında korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor.

Bingöl merkezli sarsıntıların ardından bir deprem de Antalya Körfezi'nde gerçekleşti.

Antalya Alanya'da şiddetli deprem! İşte son dakika veriler - 1. Resim

ANTALYA KÖRFEZİ'NDE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 20.31 sıralarında gerçekleşen Antalya Körfezi merkezli depremin, yerin 8,8 kilometre derinliğinde ölçüldüğü kaydedildi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.
 

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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