Naci Görür 'endişe verici' diyerek uyardı! Peş peşe depremler neyin habercisi?

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede art arda sarsıntılar yaşandı. Depremin konumunun "endişe verici" olduğunu belirten Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu deprem çevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkileyebilir” uyarısında bulundu.

Bingöl’ün Kiğı ilçesi yakınlarında yer alan Özlüce Barajı çevresinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem bölgede tedirginliğe yol açtı. AFAD verilerine göre, saat 12.26'da gerçekleşen deprem, yerin 7.02 kilometre derinliğinde ölçüldü. Depremin ardından bölgede peş peşe artçı sarsıntılar yaşandı.

SON 13 SAATTE 17 DEPREM

Kent genelinde son 13 saat içerisinde büyüklükleri 1.2 ile 4.4 arasında değişen 17 deprem meydana geldi. Bunun 16’sı Kiğı merkezli olurken biri ise Bingöl merkezli oldu. AFAD’dan alınan bilgilere göre, ilk deprem saat 00.58’de 2,8 büyüklüğünde, en son ise 15.32’de 2,4 büyüklüğünde oldu.

VALİ USTA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR: KONUM İTİBARIYLA ENDİŞE VERİCİ

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin yerini ve olası etkilerini değerlendirerek dikkat çeken uyarılarda bulundu. Görür, “Dallıca-Kiğı/Bingöl yöresinde 4,5 deprem oldu. Önceden de aynı yörede 4,4 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı ile aynı özellikli ve isimsiz küçük bir fayın üzerinde. Konum itibarıyla endişe verici. Bu deprem çevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkileyebilir” dedi.