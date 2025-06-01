Bingöl'de deprem fırtınası! Son 13 saatte 17 sarsıntı

Bingöl’de son 13 saat içerisinde büyüklükleri 1.2 ile 4.4 arasında değişen 17 deprem meydana geldi.

Bingöl’ü deprem fırtınası vurdu.

Kent genelinde son 13 saat içerisinde büyüklükleri 1.2 ile 4.4 arasında değişen 17 deprem meydana geldi.

Bunun 16’sı Kiğı merkezli olurken biri ise Bingöl merkezli oldu. AFAD’dan alınan bilgilere göre, ilk deprem saat 00.58’de 2,8 büyüklüğünde, en son ise 15.32’de 2,4 büyüklüğünde oldu.

EN BÜYÜĞÜ 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

En büyüğü ise saat 12.26’da Kiğı merkezli 4,4 büyüklüğünde yerinde 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medyasından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: