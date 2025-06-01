Bingöl'de deprem fırtınası! Son 13 saatte 17 sarsıntı
Bingöl’de son 13 saat içerisinde büyüklükleri 1.2 ile 4.4 arasında değişen 17 deprem meydana geldi.
Bingöl’ü deprem fırtınası vurdu.
Kent genelinde son 13 saat içerisinde büyüklükleri 1.2 ile 4.4 arasında değişen 17 deprem meydana geldi.
Bunun 16’sı Kiğı merkezli olurken biri ise Bingöl merkezli oldu. AFAD’dan alınan bilgilere göre, ilk deprem saat 00.58’de 2,8 büyüklüğünde, en son ise 15.32’de 2,4 büyüklüğünde oldu.
EN BÜYÜĞÜ 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE
En büyüğü ise saat 12.26’da Kiğı merkezli 4,4 büyüklüğünde yerinde 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medyasından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
AFAD verilerine göre bugün saat 12.26’da, merkez üssü Kiğı ilçemiz Özlüce Barajı yakınları olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, 7.02 km derinlikte gerçekleşmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabbim beterinden korusun diyoruz.