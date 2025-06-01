Bingöl deprem son dakika! Bingöl deprem bölgesinde mi?

Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika deprem haberlerine göre Özlüce Barajı merkezli 4.4 şiddetindeki sarsıntının ardından vatandaşlar bölgenin risk durumunu merak etmeye başladı.

Bingöl, 1 Haziran Pazar günü meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Özlüce Barajı merkezli olarak kaydedilen depremin büyüklüğü 4.4, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA

Bingöl’de 1 Haziran Pazar günü 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Özlüce Barajı Kiğı merkezli depremin derinliğini 7 km olarak açıkladı.

BİNGÖL’DE DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika deprem haberlerine göre Bingöl’de bugün saat 12.26 sularında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

BİNGÖL DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

Bingöl, Türkiye’nin en yüksek deprem riski taşıyan bölgelerinden biridir. Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı’nın kesişim noktasında bulunan Bingöl, aktif deprem bölgesinde yer alır.

BİNGÖL KAÇINCI DEPREM BÖLGESİ?

Bingöl aktif fay hatlarının üzerinde bulunduğundan deprem riski en yüksek illerden biridir. Bingöl’ün büyük kısmı 1. derece deprem bölgesi içerisinde sınıflandırılıyor.