Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Alevler bu kez İstanbul'dan yükseldi! Büyükada'da metruk binada yangın çıktı

Alevler bu kez İstanbul'dan yükseldi! Büyükada'da metruk binada yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Alevler bu kez İstanbul&#039;dan yükseldi! Büyükada&#039;da metruk binada yangın çıktı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın'da devam eden yangınlara İstanbul da eklendi. Büyükada'da metruk binada yangın çıktı. Ekipler sevk edildi, müdahale sürüyor.

Büyükada'da Çankaya Caddesi'nde bulunan metruk haldeki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevresinde ahşap evlerin ve ağaçların bulunduğu metruk binada itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bölgeye deniz yoluyla Maltepe ve Kartal'dan da takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Hamas iddiaları yalanladı! 3 arabulucuya sert tepkiSivasspor, geriden gelerek Kayserispor'u deplasmanda devirdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Büyük felakete ramak kaldı! Alevler benzin istasyonuna sıçramak üzereydi - GündemAlevler benzin istasyonuna sıçramak üzereydiKurye tacizini sosyal medyadan duyurmuştu! O isim kıskıvrak yakalandı - GündemTacizci kurye kıskıvrak yakalandıUşak'taki orman yangını sınırı aştı! Manisa'da 1 köy boşaltıldı - GündemUşak'taki yangın sınırı aştı! Manisa'da 1 köy boşaltıldıErdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e: "Kardeşlik böyle günlerde perçinleşiyor" - Gündem"Kardeşlik böyle günlerde perçinleşiyor"THY maske ve eldiven önlemi aldı mı? Yetkililerden 'maymun çiçeği' açıklaması - GündemTHY maske ve eldiven önlemi aldı mı?Bozdoğan cayır cayır yanıyor! Köylüler yaşadıklarını anlattı: "Canımızı, malımızı zor kurtardık" - GündemAydın'da köylüler canını zor kurtardı
Sonraki Haber Yükleniyor...