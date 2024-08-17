Alevler bu kez İstanbul'dan yükseldi! Büyükada'da metruk binada yangın çıktı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın'da devam eden yangınlara İstanbul da eklendi. Büyükada'da metruk binada yangın çıktı. Ekipler sevk edildi, müdahale sürüyor.
Büyükada'da Çankaya Caddesi'nde bulunan metruk haldeki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevresinde ahşap evlerin ve ağaçların bulunduğu metruk binada itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Bölgeye deniz yoluyla Maltepe ve Kartal'dan da takviye itfaiye ekipleri gönderildi.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı