Alevler bu kez İstanbul'dan yükseldi! Büyükada'da metruk binada yangın çıktı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Ağustos 2024 21:29 - Güncelleme: 17 Ağustos 2024 21:45 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın'da devam eden yangınlara İstanbul da eklendi. Büyükada'da metruk binada yangın çıktı. Ekipler sevk edildi, müdahale sürüyor.