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Uşak'taki orman yangını sınırı aştı! Manisa'da 1 köy boşaltıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Uşak&#039;taki orman yangını sınırı aştı! Manisa&#039;da 1 köy boşaltıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Uşak'ın Eşme ilçesinde başlayan orman yangını Manisa sınırına dayandı. Sarıgöl ilçesindeki Şeyhdavutlar köyü tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Son 2 günde Türkiye'nin birçok kentinden orman yangını haberleri geliyor. Ormanlarda başlayan yangınlar rüzgarın da etkisiyle hem geniş alana yayılıyor hem de yerleşim bölgelerini etkiliyor. Bir yangın haberi de Uşak'tan geldi.

Uşak'ın Eşme ilçesi Dereli köyü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede ormanlık bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da 1 helikopter ile müdahale ediliyor.

Uşak'taki orman yangını sınırı aştı! Manisa'da 1 köy boşaltıldı - 1. Resim

MANİSA'DA 1 KÖY BOŞALTILDI

Alevler, rüzgarın da etkisiyle 4 gündür Gördes yangınıyla mücadele eden Manisa il sınırına dayandı. Manisa'nın Uşak sınırındaki ilçesi Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar köyü ve köye bağlı Demirciler'in tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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