Alkol alıp evini yaktı! Annesi gözyaşlarına boğuldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta 54 yaşındaki A.T.Ö. iddiaya göre alkol alıp eve geldi. Şüpheli şahıs belli bir süre sonra yatağını ateşe vererek evin yanmasına neden oldu. Şans eseri evde bulunmayan annesi ise olanları gözyaşları içerisinde izledi.
Tokat'ta yaşanan olayda, iddiaya göre alkollü şekilde ikametine giden A. T. Ö. (54) henüz bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe verdi.
Olay esnasında dışarıda olduğu öğrenilen anne S. Ö. mahalle sakinlerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Sinir krizi geçiren S.Ö. kapı önünde oturarak gözyaşları arasında yanan evi izledi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken evi yaktığı iddia edilen A.T. Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı