Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Alkol alıp evini yaktı! Annesi gözyaşlarına boğuldu

Alkol alıp evini yaktı! Annesi gözyaşlarına boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Alkol alıp evini yaktı! Annesi gözyaşlarına boğuldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta 54 yaşındaki A.T.Ö. iddiaya göre alkol alıp eve geldi. Şüpheli şahıs belli bir süre sonra yatağını ateşe vererek evin yanmasına neden oldu. Şans eseri evde bulunmayan annesi ise olanları gözyaşları içerisinde izledi.

Tokat'ta yaşanan olayda, iddiaya göre alkollü şekilde ikametine giden A. T. Ö. (54) henüz bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe verdi. 

Olay esnasında dışarıda olduğu öğrenilen anne S. Ö. mahalle sakinlerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. 

Alkol alıp evini yaktı! Annesi gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

Sinir krizi geçiren S.Ö. kapı önünde oturarak gözyaşları arasında yanan evi izledi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken evi yaktığı iddia edilen A.T. Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alkol alıp evini yaktı! Annesi gözyaşlarına boğuldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahu Tuğba’nın ölümünde şüphe! Cenazesi engele takıldı, nakil işlemleri zaman alabilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafikte yoğunluk oluştu - GündemTEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafikte yoğunluk oluştuJaponya'da aşırı sıcaklar yüzünden 248 kişi hayatını kaybetti - GündemAşırı sıcaklar yüzünden 248 kişi hayatını kaybettiGaziantep'te ele geçirildi! Değeri 1 milyon TL - GündemGaziantep'te ele geçirildi! Değeri 1 milyon TLKararı Erdoğan imzaladı! AK Parti'de kongre süreci başladı - GündemAK Parti'de değişim için düğmeye basıldıİstanbul Havalimanı'nda ekipler şoke oldu: Çuval çuval sülük sokmaya çalıştılar! - GündemÇuval çuval sokmaya çalıştılarDilruba Kayserilioğlu'na 7.5 ay hapis - GündemDilruba Kayserilioğlu'na hapis cezası
Sonraki Haber Yükleniyor...