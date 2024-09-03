Alkol alıp evini yaktı! Annesi gözyaşlarına boğuldu

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Eylül 2024 16:27 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme:

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Tokat'ta 54 yaşındaki A.T.Ö. iddiaya göre alkol alıp eve geldi. Şüpheli şahıs belli bir süre sonra yatağını ateşe vererek evin yanmasına neden oldu. Şans eseri evde bulunmayan annesi ise olanları gözyaşları içerisinde izledi.