Almanya'da dikkat çeken analiz: Afrika'da yeni etkili güç Türkiye

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Almanya'da Türkiye'nin Afrika'daki etki alanlarının değerlendirildiği bir analiz kaleme alındı. Almanya Yedek Askerleri Birliği'ne ait internet sitesinde yer alan analizde Türkiye'nin bölgedeki yeni etkili güç olduğu vurgulanarak, "Türkiye bölgeye insansız hava araçları sağlıyor. Bayraktar modeli, 2019 Libya iç savaşında kullanıldığından beri en çok satanlar arasında yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın Yedek Askerleri Birliği'ne ait internet sitesinde, Afrika'da etkili olan yeni büyük gücün Türkiye olduğu vurgulanan bir analiz yazıldı.

Konrad Adenauer Vakfının Sahel Programı Başkanı Ulf Laessing'in kaleme aldığı analizde Türkiye'nin bölgedeki yeni etkili güç olduğu vurgulandı.

Analizde öne çıkan ifadeler şöyle:

"TÜRK ŞİRKETLERİ İŞLETİYOR"

Türkiye her şeyden önce Afrika'daki fırsatları görüyor. Her şey Ağustos 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iç savaşla harap olmuş, aynı zamanda kıtlık çeken Somali'ye yaptığı ziyaretle başladı.

Afrika artık Türk şirketleri için büyük bir yeni satış pazarı haline gelmiş durumda ve Avrupalı ​​ya da Amerikalı şirketlerin çoğu zaman görmezden geldiği bir pazar bu.

Örneğin Niamey'deki Radisson Blu, Mali'nin başkenti Bamako'daki en iyi özel hastane olan Golden Life gibi yerler bir Türk şirketi tarafından işletiliyor.

MODADAN MOBİLYAYA TÜRK ÜRÜNLERİ

Türk Hava Yolları uçuşları sayesinde Afrika'nın neredeyse tüm başkentlerinden İstanbul'a ulaşmak mümkün.

Afrika'da büyük altyapı projelerine sahip inşaat firmalarının yanı sıra tekstilden gastronomiye kadar birçok sektörde çok sayıda Türk firması da faaliyet gösteriyor.

Modadan mobilyaya kadar Türk ürünleri birçok Afrika ülkesinde mevcut.

TÜRK İHA'LARI AFRİKA SEMALARINDA

Türkiye bölgeye insansız hava araçları sağlıyor. Bayraktar modeli, 2019 Libya iç savaşında kullanıldığından beri en çok satanlar arasında yer alıyor.

Mali ordusu, Türkiye'den gelen insansız hava araçları ve Rusya'nın sağladığı uçaklar sayesinde, on yıldır Mali devletinin kontrolü dışında kalan isyancıların kuzeydeki kalesi Kidal'ı 2023 yılı sonunda ele geçirmeyi başardı.

Burkina Faso, ayrılıkçılara karşı mücadelede İHA'ları başarıyla kullandı. Batı Afrika ülkesi daha önce defalarca Avrupa'dan askeri teçhizat istemişti ancak sonuç alamamıştı.

AFRİKA DÜNYADAKİ EN GENÇ NÜFUSA SAHİP

Ülke Avrupa'ya bakışla çok daha aktif iletişim kuruyor. Erdoğan'ın Somali ziyareti, Türkiye'nin büyük sempati kazanmasını sağladı, çünkü Türk kuruluşlar kıtlığın ortasında yardım malzemesi de getirmişti.

Türkiye ayrıca Afrika'dan gelen öğrencilere cömertçe burs sağlıyor ve onları hazırlamak için Maarif Vakfı aracılığıyla kıtadaki Türk okulları ağını sürdürüyor.

Bu değerli bir yatırım çünkü Afrika dünyadaki en genç nüfusa sahip kıta.