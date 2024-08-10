"Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı iddiası" açıklığa kavuştu

Almanya'nın Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına yeni bir seyahat uyarısında bulunduğu iddia edildi. Fakat söz konusu iddianın, Almanya'da kısa süre önce yasalaşan "Çifte Vatandaşlık Kanunu" metnine ilave edilen teknik bir güncelleme olduğu ortaya çıktı.

10 Ağustos 2024 tarihinde Almanya'nın Türkiye'ye yeni bir seyahat uyarısında bulunduğu iddia edildi. Fakat işin aslının tekrarlanan bir seyahat uyarısıyla alakalı olmadığı ortaya çıktı.

Almanya, kısa süre önce ülkede yasalaşan "Çifte Vatandaşlık Kanunu" çerçevesindeki mevcut metne teknik bir güncelleme yaptığını duyurdu. Uyarı metnine sadece, "Uluslararası uygulamaya uygun olarak, Almanya-Türkiye çifte vatandaşlar Türkiye’de öncelikle Türk Vatandaşı olarak muamele görürler ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın Türk yasalarına tabidirler” ifadeleri eklendi.

ALMANYA'NIN UYARISI NEYİ KAPSIYOR?

Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılan Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından 26 Mart'ta imzalandıktan sonra 27 Haziran’da yürürlüğe girdi.

Uyarı metninde ise Türkiye ile ilgili, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre hukukun üstünlüğüne aykırı olan Türkiye'deki geniş terörizm tanımı nedeniyle, Almanya'da ifade özgürlüğü kapsamına giren basit ifadeler, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, yorumlar veya 'beğeniler' dahi kovuşturmaya sebep olabilir" ifadeleri yer alıyor.