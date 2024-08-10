Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı iddiası" açıklığa kavuştu

"Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı iddiası" açıklığa kavuştu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
&quot;Almanya&#039;dan Türkiye&#039;ye seyahat uyarısı iddiası&quot; açıklığa kavuştu

Gündem Haberleri

Almanya'nın Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına yeni bir seyahat uyarısında bulunduğu iddia edildi. Fakat söz konusu iddianın, Almanya'da kısa süre önce yasalaşan "Çifte Vatandaşlık Kanunu" metnine ilave edilen teknik bir güncelleme olduğu ortaya çıktı.

10 Ağustos 2024 tarihinde Almanya'nın Türkiye'ye yeni bir seyahat uyarısında bulunduğu iddia edildi. Fakat işin aslının tekrarlanan bir seyahat uyarısıyla alakalı olmadığı ortaya çıktı.

Almanya, kısa süre önce ülkede yasalaşan "Çifte Vatandaşlık Kanunu" çerçevesindeki mevcut metne teknik bir güncelleme yaptığını duyurdu.  Uyarı metnine sadece, "Uluslararası uygulamaya uygun olarak, Almanya-Türkiye çifte vatandaşlar Türkiye’de öncelikle Türk Vatandaşı olarak muamele görürler ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın Türk yasalarına tabidirler” ifadeleri eklendi.

ALMANYA'NIN UYARISI NEYİ KAPSIYOR?

Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılan Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından 26 Mart'ta imzalandıktan sonra 27 Haziran’da yürürlüğe girdi.

Uyarı metninde ise Türkiye ile ilgili, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre hukukun üstünlüğüne aykırı olan Türkiye'deki geniş terörizm tanımı nedeniyle, Almanya'da ifade özgürlüğü kapsamına giren basit ifadeler, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, yorumlar veya 'beğeniler' dahi kovuşturmaya sebep olabilir" ifadeleri yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Arızalan kargo uçağı pisti pas geçti, ikinci denemede iniş yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Arızalan kargo uçağı pisti pas geçti, ikinci denemede iniş yaptı - Gündemİstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalarManisa'da orman yangını çıktı! Alevlerle amansız mücadele 8 saattir sürüyor - GündemManisa'da orman yangını ile mücadele sürüyorFahrettin Altun'dan anlamlı mesaj! Instagram açılır açılmaz paylaştı - GündemFahrettin Altun'dan anlamlı mesaj!YRP'li isimden kan donduran cinayet! Akrabasını av tüfeği ile vurdu - GündemYRP'li isimden kan donduran cinayet!112 ekipleri korku dolu anlar yaşadı! Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı - GündemAmbulansın önünü kesip camı yumrukladıCumhurbaşkanı Erdoğan suikast sonucu ölen Heniyye'nin oğullarıyla görüştü - GündemErdoğan Heniyye'nin oğullarıyla görüştü
Sonraki Haber Yükleniyor...