Altındağ'da neler oluyor? Belediyeden açıklama: Hayvan mezarlığını dağıtarak "katliam" diye sunuldu

Gece saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir barınağın yakınlarında ölmüş halde 11 köpek bulundu. Köpekleri bulan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Aktındağ Belediyesinden de açıklama geldi.

Alınan bilgiye göre, bazı hayvanseverlerce olaya ilişkin çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup, Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü önünde toplanarak, duruma tepki gösterdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bina çevresinde ve ölmüş köpeklerin bulunduğu arazide önlem aldı.

Hayvanseverler adına açıklama yapan Veteriner Hekim Elif Türker, alanda yaptıkları incelemede 11 köpek ölüsüne rastladıklarını söyledi.

Duruma tepki gösteren Türker, köpeklerin ölüm nedeninin belirlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

ALTINDAĞ BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Gece saatlerinde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayvanların parçalarını içeren videolar kısa zamanda pek çok sayfa tarafından paylaşıldı.

Konu hakkında Altındağ Belediyesi suçlanırken belediye tarafından açıklama paylaşıldı.

"HAYVAN MEZARLIĞINA AİTTİR"

Belediyenin açıklamasında görüntülerde yer alan köpeklerin belediyenin hayvan mezarlığına gömüldüğü, ancak buradan hayvanların çıkarılarak "katliam" haberlerinin yapıldığı bilgisi verildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda köpeklerin bulunduğu alanın çok kötü koktuğu ve başka hayvanlara ait parçaların da yer aldığının vatandaşlar tarafından dile getirilmesi belediyenin açıklamasını destekledi.

İlgili alan hakkında "Belediyemize ait kurban kesim alanının da yakınında olup; yakın zamanda idrak ettiğimiz kurban bayramında kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarımızın kurban kesiminin ardından alanda bıraktığı hayvan atıklarının da gömüldüğü bölgedir." bilgisi paylaşıldı.

FOTOĞRAFLAR SAVCILIĞA VERİLDİ

Altındağ Belediyesi'nin açıklamasında yeni ölmüş olarak bulunan köpeklerin vatandaşların ihbarı üzerine toplanıp buraya getirildiği, bu işlem yapılırken çekilen fotoğrafların da savcılığa verildiği ifade edildi.

Altındağ Belediyesi'nin X hesabında paylaştığı açıklaması ise şöyle:

"Altındağ Belediyesi'nden Kamuoyu'nun dikkatine,

Dün gece itibarı ile Belediyemizin adıyla yayılan haberlere ilişkin basın açıklamamızı kamuoyunun dikkatine

sunarız.

Haberde bahsi geçen alan, Altındağ Belediyesi'ne ait 5.000 m2 büyüklüğündeki, 150 kapasiteli geçici bakım evimizin yakınında bulunan hayvan mezarlığıdır.

Bu mezarlık, gün içerisinde Altındağ sınırlarındaki mahallelerimizde doğal ölümü gerçekleşen ve/veya trafik kazalarına ya da enfeksiyona bağlı sebeplerle ölen sokak hayvanlarının gömüldüğü bir alandır.

Altındağ Belediyesi, diğer belediyelerde de olduğu gibi vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine haftalık ortalama 20-25 yaşamını yitiren hayvanları toplamaktadır ve sağlık/hijyen kurallarına uygun bir şekilde bu alana gömmektedir. Burası yine sınırlarımız içerisinde yer alan çevre köylerimizde benzer sebeplerle ölen koyun, eşek, at gibi küçük ve büyükbaş hayvan ölülerinin de gömüldüğü bir alandır.

Yine kamuoyuna “hayvanların parçalanarak öldürüldüğü” şeklinde yansıyan haber, bölgemizde parçalanmış bir şekilde bulunan bir sokak köpeğinin vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimizce yerinden alınıp toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde gömülmesinden ibarettir. Söz konusu köpeğin sokaktan alınırken çekilmiş fotoğrafları savcılığa sunulmuştur.

Bununla birlikte söz konusu alan, Belediyemize ait kurban kesim alanının da yakınında olup; yakın zamanda idrak ettiğimiz kurban bayramında kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarımızın kurban kesiminin ardından alanda bıraktığı hayvan atıklarının da gömüldüğü bölgedir.

Bu açıklamaların ışığında kamuoyunda "katliam” şeklinde lanse edilen haberler tamamen asılsızdır. Altındağ Belediye Başkanı Veysel TİRYAKİ, Ankara'da Belediyemizle yakın çalışan hayvan hakları dernekleri ve STK'ların da yakından bildiği üzere, hayvan severliğiyle tanınan bir belediye başkanıdır.

Başkanımız Veysel TİRYAKİ'nin seçim beyannamesinde de yer alan, Ankara'nın en büyük ve en modern Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı için Başkanımız göreve geldiği gün talimatını vermiş ve barınağımızın projesi tamamlanmıştır.

1000 hayvan kapasiteli "Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi" içinde açık ve kapalı padoklar, lohusa barınakları, köpek gezinme ve egzersiz alanları, hayvan hastanesi ve hayvan oteli yer almaktadır. Bu alan köpek eğitim kampüsü olarak da hizmet verecektir.

Çok yakında yapımına başlayacağımız Ankara'nın en büyük ve en modern hayvan rehabilitasyon tesisinin projesini hayata geçirme arzusunda olan bir belediyenin katliam yapması düşünülemez.

Hayvan hakları konusuna bu zihniyetle yaklaşan bir Belediye Başkanı'nın "katliam" yaptığının iddia edilmesi haksız bir suçlamadır. Hayvan hakları savunucularının hassasiyetine anlayışla yaklaşmakla birlikte, maruz kaldığımız ithamların haksızlığını belirtiyor, konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altındağ ilçesindeki barınağın yakınlarında hayvanların ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

soruşturma kapsamında ifadesi alınan Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü E.Ç, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarının 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yapıldığını belirtti.

Olayın sosyal medyada iddia edildiği gibi "hayvan katliamı" olmadığını ifade eden E.Ç, "Hayvanlar, farklı zamanlarda alınmış olup, sadece köpek olmayıp, kedi ve küçükbaş hayvan ölüsü de olay yerinde bulunmaktadır. Ölü hayvanların alındığına dair fotoğraflar elimizde mevcut olup delil olarak dosyaya sunmak istiyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Geçici bakımevindeki bütün işlemlerin yasalara uygun olduğunu savunan E.Ç, söz konusu hayvanların sahipsiz olduğunu, yapılacak işlemlerin yerel yönetimlerin sorumluluğunda bulunduğunu kaydetti.

E.Ç, belediyenin her türlü hayvan ölüsü ve atığını şikayet üzerine alarak usulüne uygun şekilde bertaraf ettiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında ifade alma ve delil toplama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.