Amerikan Abrams’ın korkulu rüyası oldular! 30 ülkede Türk İHA’ları uçuyor

AKINCI İHA’nın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin düşen helikopterinin yerini kısa sürede tespit etmesinin ardından İHA teknolojisinin önemi bir kez daha anlaşıldı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede başarılı bir şekilde kullanılan başta Bayraktar TB2 olmak üzere Türk SİHA’ları dünyanın farklı noktalarında savaşların seyrini değiştirirken, Türkiye’nin savunma sanayiinde elini güçlendirdi.

Tank ve diğer zırhlı araçların SİHA’lar karşısında savunmasız kalması ülkeleri yeni stratejiler geliştirmeye de itti. ABD, açık alanda kolayca tespit edilme riskini artırmasından dolayı, her biri yaklaşık 10 milyon dolara mal olan Abrams M1A1 muharebe tanklarının savaş alanlarında konuşlandırılmasını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı.

İHA ve SİHA teknolojisinde bir adım önde olan Türkiye, bu teknolojiyi ihraç eder duruma da geldi. İHA ve SİHA’lar için şu ana kadar 30 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.