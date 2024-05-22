Gökyüzünde gururlandıran tablo! Bayraktar TB3 ve AKINCI'dan kol uçuşu
Gündem Haberleri
Adım adım gelişen Bayraktar TB3'e dair yeni gelişmeyi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu. Bayraktar, TB3'ün kol uçuşunu paylaştı.
Havacılıkta altın çağını yaşayan Türkiye, son olarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası enkazı bulan Akıncı İHA ile dünyanın gündemine geldi.
Peş peşe duyurduğu ihracatlarla da başarısına başarı katan Baykar, çalışmalarında hız kesmiyor. Son olarak Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden Bayraktar TB3'ün kol uçuşuna ait son görüntüleri paylaştı.
Selçuk Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bayraktar TB3 - Bayraktar #AKINCI VE
Kol Uçuşunda - In formation flight
Milli Teknoloji Hamlesi
KOL UÇUŞU NEDİR?
Kol uçuşu veya formasyon uçuşu, iki veya daha fazla hava aracının bir lider komutasında gerçekleştirdiği disiplinli uçuş. Askerî pilotlar kol uçuşunu, ortak savunma ve ateş gücünün konsantrasyonu amacıyla kullanır.
İLK KEZ TEKNOFEST’TE SERGİLENDİ
Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı.
Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, daha önce dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu’nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir’de sergilendi. Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle yapılan törenlerde de TCG Anadolu’nun uçuş güvertesindeki yerlerini alan Bayraktar TB3 ve KIZILELMA’yı yüz binlerce vatandaş ziyaret etti.