Ankara Valiliğinden belediyelere 'acilen köpekleri toplayın' talimatı

22 Aralık 2023 02:26 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 02:27

Son yıllarda sayıları artan ve sürü hâlinde gezen başıboş köpekler, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara saldırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Keçiören’de sokak köpeği saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz’ın ardından Çankaya’da lise öğrencisi Ahmet Furkan Tanrısever, Polatlı’da 9 yaşındaki Mehmet Dinç ve Altındağ’da ise bir ilkokul öğrencisi daha saldırıya uğramıştı. Mamak ilçesinde kızına başıboş köpeklerin saldırdığını gören Mustafa Tekin, Elif’i kurtarmak için koşarken kucağında bir yaşındaki Yusuf’la yere düşmüş ve yaralanmıştı. Son bir ay içinde yaşanan başıboş sokak köpeği saldırıları sonrası Ankara Valiliği harekete geçti.

"ACELE" KODUYLA GÖNDERİLDİ

Vali Vasip Şahin imzasıyla Ankara Büyükşehir ve 25 ilçe belediye başkanlığına ‘acele’ koduyla gönderilen yazıda sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması da dâhil her türlü tedbirin alınması istendi. İlçe belediyelerine “acele” koduyla gönderilen yazıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre sokak hayvanlarının belediyelerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, artan sokak köpeği popülasyonunun halk sağlığı ve can güvenliğine oluşturduğu tehdide dikkat çekildi.