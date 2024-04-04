Ankara'da çevre alarmı: Ağır metaller sisle yayıldı, pencereleri kapatın, maskesiz çıkmayın!

Ankara'da dün Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan ve tam 16 saat süren büyük yangın çevre alarmına da neden oldu. Çevre uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yangında alev alan lastiklerin kanser yapıcı etkisi olduğunu belirterek, çalışmalarda yer alan itfaiyecilerin aktif karbonlu maske takması, o bölgede oturanlara da pencerelerini kapatmaları uyarısında bulundu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda dün başlayan yangın, atık kağıt ve lastiklerin alev almasıyla hızla büyüdü.

Alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle çevreye de sıçradı. Başkenti kara dumanlara gömen yangın, 16 saatlik bir müdahalenin ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

'AĞIR METALLER SİS ŞEKLİNDE ÇEVREYE YAYILDI'

Çevre uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangının çevreye etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lastikler kontrolsüz yandığında, içerisinde bulunan organik kirleticilerin yanı sıra, ağır metallerin duman ve sis şeklinde çevreye yayıldığını anlatan Öztürk, maske uyarısında bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kirleticiler kalıcı ve kanser yapıcı organik maddeler içerir. Kullanılmış lastikler gelişigüzel yani kontrolsüz yandığı zaman kanser yapıcı kirleticiler çevreye dağılır. Bu nedenle hakim rüzgar yönünde dağılan kirlilik bölgesinde oturanların pencerelerini kapatması, mümkünse dışarı çıkmaması, çıkacaksa da özellikle maskesiz dolaşmaması gerekiyor."

Öte yandan, yangının etkisiyle oluşan dumanın taşıdığı bu kirleticilerin, hakim rüzgar yönündeki yüzeysel su kaynaklarında da uzun süre bozulmadan kalabildiğine işaret eden Öztürk, bu nedenle bölgedeki yüzeysel su kaynaklarının yetkililer tarafından mutlaka ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

'BÖLGEDEKİ TARIM TOPRAKLARI İNCELENMELİ'

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, aynı zamanda kanser yapıcı bu ağır metallerin toprağa karışabildiğine dikkati çekti. Kirli gazın bölgede ciddi hava kirliliği oluşturduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu kirleticiler tarım topraklarına karıştığı zaman özellikle bitkiler yoluyla insanlara ulaşabilir. Yüzeysel su kaynaklarında olduğu gibi o bölgedeki tarım topraklarının da mutlaka incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu da itfaiye erleri. Yangın söndürmede çalışan itfaiye erleri, kesinlikle aktif karbonlu maske takarak çalışma yapmalı. Aksi halde bu kanser yapıcı kirleticilerden etkilenen itfaiyecilerin sağlıkları ciddi anlamda risk altına girer.

Geri dönüşüm tesislerinin her biri yangın riski taşıyan tesislerdir. Sağlık ve çevre üzerinde verdiği zarar ilgili firmadan tanzim edilmelidir. Yangın önlemleri almayan hiçbir geri dönüşüm tesisi çalışmamalı. Yangın söndürmeyle ilgili gerekli önlemleri almayan geri dönüşüm tesisleri derhal kapatılmalı."