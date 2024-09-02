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Ankara'da feci olay! Asansör boşluğuna düşen adam öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ankara&#039;da feci olay! Asansör boşluğuna düşen adam öldü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Korkunç kaza Yenimahalle'de yaşandı. Bir anlık dikkatsizlikle asansör boşluğuna düşen Eren Duran ağır yaralandı. Talihsiz adam ihbar üzerine olay yerine gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eren Duran, henüz belirlenemeyen nedenle Barış Mahallesi 770. Sokak'taki apartmanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Ambulansla, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Duran, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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