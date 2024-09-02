Ankara'da feci olay! Asansör boşluğuna düşen adam öldü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Eylül 2024 06:28 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 06:45 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Korkunç kaza Yenimahalle'de yaşandı. Bir anlık dikkatsizlikle asansör boşluğuna düşen Eren Duran ağır yaralandı. Talihsiz adam ihbar üzerine olay yerine gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.