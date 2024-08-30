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Manisa'da faciadan dönüldü! Engelli asansörü 10 metreden yere çakıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Manisa&#039;da faciadan dönüldü! Engelli asansörü 10 metreden yere çakıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da engelli vatandaş dairesine rahat girip çıkabilmek için bina dışına yaptırdığı asansör, aşırı yüke dayanamayarak 10 metreden zemine çakıldı. Asansörde bulunan 1 engelli olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 60 yaşındaki engelli şahıs Talat Kırkulak, misafirliğe gelen Suat Kaya (59), Güllü Kaya (59) ve Iraz Kaya (71) ile birlikte 3 katlı binanın 3. katındaki evlerinden caraskal sistemiyle kurulan engelli asansörüyle zemine inmek istedi. 

Asansöre binen 4 şahıs ve yanlarında bulunan yüklerin ağır gelmesine dayanamayan asansör, zemine yaklaşık 10 metre kala büyük bir gürültüyle zemine çakıldı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri bir yandan kendi imkanları ile asansör içerisindeki 4 şahsa yardım ederken, bir yandan da durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

Manisa'da faciadan dönüldü! Engelli asansörü 10 metreden yere çakıldı - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri asansörde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların buradaki tedavisi devam ediyor.

Manisa'da faciadan dönüldü! Engelli asansörü 10 metreden yere çakıldı - 2. Resim

Öte yandan caraskal sistemiyle binanın dış cephesine kurulan ve bir kaza sonucu 4 kişinin yaralanmasına sebep olan asansörün, engelli şahıs Talat Kırkulak’a ait olduğu ve Kırkulak’ın ikametine inip çıkması için kullandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da faciadan dönüldü! Engelli asansörü 10 metreden yere çakıldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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