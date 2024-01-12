Antalya’da 8 gündür kayıp olan Rus turistten acı haber

12 Ocak 2024 16:46 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 17:21

Antalya’nın Kemer ilçesine tatile gelen ve 8 gün önce çıktığı doğa yürüyüşünden dönmeyen Rus kadından acı haber geldi. Nadezhda Larygina adlı kadın bu sabah saatlerinde ölü bulundu. Dün ilçe sınırları içerisinde kalan Çalış Tepesi’nde yapılan aramada turiste ait cep telefonu bulununca, aramalar da bu bölgeye yoğunlaştırılmıştı.

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi.

AFAD EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI

8 Ocak’ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandı.

ÇALIŞ TEPESİ’NDE CEP TELEFONU BULUNDU

Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepesi mevkiinde ekiplerin arama çalışmaları dün de devam etti. Yapılan aramalarda genç kadının cep telefonu bulundu.

AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip, kara ve denizden bölgede arama yaptı ancak henüz sonuç alınamadı. Aynı bölgede bugün devam eden çalışmalarda Larygina'nın cansız bedeni Çalış Tepesi mevkiinde yerde yatarken ölü bulundu.

CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Ceset, sarp ve kayalık olan bölgeden ekipler tarafından aşağı indirilip Kemer Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.