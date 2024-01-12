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    Antalya’da 8 gündür kayıp olan Rus turistten acı haber

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Yıl başında Antalya’ya tatile gelen ve 8 gündür kayıp olan Rus turist kadın, bugün sabah saatlerinde ölü bulundu. Nadezhda Larygina adlı kadının 4 Ocak’ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden sonra bir daha haber alınamamıştı.

    Antalya’da 8 gündür kayıp olan Rus turistten acı haber
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya’nın Kemer ilçesine tatile gelen ve 8 gün önce çıktığı doğa yürüyüşünden dönmeyen Rus kadından acı haber geldi. Nadezhda Larygina adlı kadın bu sabah saatlerinde ölü bulundu. Dün ilçe sınırları içerisinde kalan Çalış Tepesi’nde yapılan aramada turiste ait cep telefonu bulununca, aramalar da bu bölgeye yoğunlaştırılmıştı.

    İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi.

    AFAD EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI

     8 Ocak’ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandı.

    Antalya’da 8 gündür kayıp olan Rus turistten acı haber

    ÇALIŞ TEPESİ’NDE CEP TELEFONU BULUNDU

    Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepesi mevkiinde ekiplerin arama çalışmaları dün de devam etti. Yapılan aramalarda genç kadının cep telefonu bulundu.

    AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip, kara ve denizden bölgede arama yaptı ancak henüz sonuç alınamadı. Aynı bölgede bugün devam eden çalışmalarda Larygina'nın cansız bedeni Çalış Tepesi mevkiinde yerde yatarken ölü bulundu.

    Antalya’da 8 gündür kayıp olan Rus turistten acı haber

    CESEDİ MORGA KALDIRILDI

    Ceset, sarp ve kayalık olan bölgeden ekipler tarafından aşağı indirilip Kemer Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AntalyaTuristKadın
    Haberler > Gündem > Antalya’da 8 gündür kayıp olan Rus turistten acı haber
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