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Antalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da gece yarısı zincirleme kaza meydana geldi. 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken sağlıkçılar 3 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazaya karışanların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Feci kaza, saat 00.10'da Serik ilçesi D 400 karayolu, Belkıs Kavşağı'nda yaşandı. Serik istikametine giden Mehmet Deniz’in kullandığı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı yöne geçip Manavgat istikametine giden Adem Yağız’ın kullandığı cipe çarptı.

Antalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü - 1. Resim

Yağız’ın kullandığı araca ise arkadan gelen F.K.’nin kullandığı kamyonet çarptı.

Antalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü - 2. Resim

Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü - 3. Resim

Yapılan inceleme sonucu Mehmet Deniz (25) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Tunç ile  Adem Yağız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü - 4. Resim

Kazayı duyan ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu. Ölenlerin yakınları, polis ve vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Antalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü - 5. Resim

Olay sonrası savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Deniz, Osman Tunç ve Adem Yağız’ın cansız bedenleri Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Antalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü - 6. Resim

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Antalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü - 7. Resim

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Deniz

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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