Antalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü

Antalya’da gece yarısı zincirleme kaza meydana geldi. 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken sağlıkçılar 3 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazaya karışanların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Feci kaza, saat 00.10'da Serik ilçesi D 400 karayolu, Belkıs Kavşağı'nda yaşandı. Serik istikametine giden Mehmet Deniz’in kullandığı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı yöne geçip Manavgat istikametine giden Adem Yağız’ın kullandığı cipe çarptı.

Yağız’ın kullandığı araca ise arkadan gelen F.K.’nin kullandığı kamyonet çarptı.

Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan inceleme sonucu Mehmet Deniz (25) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Tunç ile Adem Yağız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı duyan ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu. Ölenlerin yakınları, polis ve vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay sonrası savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Deniz, Osman Tunç ve Adem Yağız’ın cansız bedenleri Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Deniz