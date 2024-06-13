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Antalya’da kahreden ölüm: Takla atan araçtan fırlayarak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarparak takla atması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada ağır yaralanan 2 kişiden 22 yaşındaki araç sürücüsü, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan Furkan Toker yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı. 

Antalya’da kahreden ölüm: Takla atan araçtan fırlayarak can verdi - 1. Resim

80 METRE BOYUNCA TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle bariyeri aşan ve şarampolde yaklaşık 80 metre takla atan araç hurdaya döndü. Kazada araç sürücüsü Muhammet Furkan Toker ve araçta yolcu olarak bulunan Şule Demir ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Kaya kazayı burnu bile kanamadan atlatmıştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada yaralanan ve özel hastanede tedavi altına alınan araç sürücüsü Muhammet Furkan Toker (22), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya’da kahreden ölüm: Takla atan araçtan fırlayarak can verdi - 2. Resim

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer taraftan kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın bariyerlere çarpması ve takla atması yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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