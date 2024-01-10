Antalya’da Rus turist sırra kadem bastı! Ekipler her yerde onu arıyor

10 Ocak 2024 15:23 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 15:24

Her sene yüz binlerce yabancı misafiri ağırlayan Antalya’da yine bir kayıp turist haberi gündeme geldi.

Yıl başında Rusya’dan Kemer ilçesine tatile gelen Nadezhda Yarygina’dan haber alamayan arkadaşı Türkiye’deki yetkili makamlara kayıp ihbarında bulundu. Genç kadının bulunması için AFAD ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

31 ARALIK’TA OTELE YERLEŞTİ

İhlas Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, Antalya’ya tatile gelmeye karar veren Nadezhda Yarygina (40), 31 Aralık günü şehre gelerek Kemer’in Kiriş köyündeki bir otele yerleşti.

8 OCAK’TA ÜLKESİNE DÖNMESİ GEREKİYORDU

8 Ocak’ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu.

Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu.

AFAD ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATTI

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandığı öğrenildi.