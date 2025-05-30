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Araba kiralama serüveni kabusa dönüştü! Bu dolandırıcılığa dikkat

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Araba kiralama serüveni kabusa dönüştü! Bu dolandırıcılığa dikkat
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da bir vatandaş, günlük araba kiralamak isterken dolandırıcılığa maruz kaldı. Şahıs, 2 bin lira gönderdiği ilan sahibine bir daha ulaşamaması üzerine olayın peşine düştü. Şüpheli kişinin bulunması üzerine dava açıldı. Beyanı alınan müşteki K.C, zararının halen giderilmediğini ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Adana'da bir vatandaşın araba kiralama serüveni kabusa dönüştü

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.B. ile müşteki K.C. ve taraf avukatları katıldı.

Araba kiralama serüveni kabusa dönüştü! Bu dolandırıcılığa dikkat - 1. Resim

2 BİN LİRAYI ALDIKTAN SONRA SIRRA KADEM BASTI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü müşteki K.C'nin internette kiralık araç ilanı görmesi üzerine sanık S.B. ile irtibata geçtiğini, bir günlük araç kiralama konusunda müşteki ile sanığın 2 bin lira bedel üzerinden anlaştığını ve müştekinin sanığın verdiği banka hesabına 2 bin lirayı gönderdiğini belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın hesabına para geldikten sonra müşteki K.C. ile iletişimi kestiğini ve yabancı uyruklu bir kişiye ait telefon hattı kullandığının tespit edildiğini bildirerek, S.B'nin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

BERAAT TALEBİNDE BULUNDU

Beyanı alınan müşteki K.C, zararının halen giderilmediğini ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanık ise suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık S.B'yi 5 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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