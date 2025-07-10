Aramadan 1700 yıllık tarih çıktı! Müzelerde olmayan heykel uzmanları şaşırttı
Bursa'nın İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye satış için getirilen Antik Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirdi. 1700 yıllık çocuk emziren anne heykeli hakkında incelemeler devam ederken, şüpheliler gözaltına alındı.
Bursa İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Jandarma komutanlığı Eskikaracakaya karakolu ekipleri, İstanbul ilinden Bursa'nın İnegöl ilçesine 2 şahsın tarihi eser satmaya geleceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Bursa-Ankara karayolu üzeri Osmaniye mahallesi girişinde aracı durdurdu.
1700 YILLIK TARİHİ HEYKEL
Şahısların aracında yapılan aramada Antik Roma dönemlerine ait yaklaşık 1700 yıllık olduğu öğrenilen tarihi heykel ele geçirildi.
Tarihi eserin "bebek emziren anne figürini" oluşu dikkat çekti. Çocuk emziren kadın heykelcikleri ender bulunan tarihi eserler arasında yer alıyor.
Şüpheliler Bedirettin Y. (54) ve Selim B. (54) gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.