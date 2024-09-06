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Ardahan'da feci iş kazası! Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ardahan&#039;da feci iş kazası! Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ardahan'da, çalıştığı inşaat binasında asansör boşluğuna düşen genç işçi canından oldu.

Olay Yeni Mahalle'de TOKİ'ye ait inşaatı süren bir binada yaşandı. 24 yaşındaki Hüseyin Keskiner çalıştığı esnada asansör boşluğuna düştü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Durumu gören iş arkadaşları hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ağır yaralanan genç işçi ambulansla kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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