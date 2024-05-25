Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Arkadaşlarıyla yarışı canından etti: 8 yaşındaki Eftelya gözyaşlarıyla defnedildi

Arkadaşlarıyla yarışı canından etti: 8 yaşındaki Eftelya gözyaşlarıyla defnedildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Düzce, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce’de yaşayan 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Kaymak’ın cenazesinde duygusal anlar yaşandı, küçük kız gözyaşlarıyla defnedildi.

Dizce’de 2. sınıf öğrencisi Eftelya Nur Kaymak (8), iddiaya göre arkadaşlarıyla teneffüste birlikte sandviç yarışması yaparken yemek borusuna kaçan parça sonucu hayatını kaybetti. Kaymak için cenaze töreni düzenlendi.

İLK MÜDAHALESİ OKULDA YAPILDI

Feci olay, Çay Mahallesi'nde bulunan Işık İlkokulu’nda meydana geldi. 2. Sınıf öğrencisi Eftelya Kaymak (8) teneffüste arkadaşlarıyla birlikte sandviç yerken, bir anda nefes borusuna sandviç kaçtı. Eftelya Kaymak'ın nefes alamadığını fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Okulda öğretmenler tarafından müdahale yapılırken bir yandan da sağlık ekiplerine haber verildi. 

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale ile minik Eftelya’yı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen minik kız hayatını kaybetti. Olayı duyan hastaneye gelen ailesi sinir krizleri geçirdi.

CENAZEDE GÖSYAŞLARI SEL OLDU

Eftelya Kaymak için cenaze töreni düzenlendi. Ağa Mahallesi’nde bulunan Yeşil Cami’de gerçekleştirilen programa Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düzce Müftüsü Osman Aydın’ın kıldırdığı cenaze namazında gözyaşları sel oldu. 

Arkadaşlarıyla yarışı canından etti: 8 yaşındaki Eftelya gözyaşlarıyla defnedildi - 1. Resim

Namaz öncesinde açıklamalarda bulunan Müftü Aydın, "Vefat haberini almamızın ardından herkesin gözyaşları döküldü. Hepimiz çok üzüldük. Bu acıya hepimiz ortak oluyoruz. Allah yavrumuzu cennetine eriştirsin" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla yarışı canından etti: 8 yaşındaki Eftelya gözyaşlarıyla defnedildi - 2. Resim

Arkadaşlarıyla yarışı canından etti: 8 yaşındaki Eftelya gözyaşlarıyla defnedildi - 2. Resim

Türk bayrağı örtülen tabutun önünde kılınan cenaze namazının ardından Eftelya Kaymak'ın cansız bedeni şehir mezarlığında gözyaşları içerisinde defnedildi.

Arkadaşlarıyla yarışı canından etti: 8 yaşındaki Eftelya gözyaşlarıyla defnedildi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Asgari ücrete temmuzda zam yapılır mı? Bahçeli tavrını belli etti Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: 'Karşıyım' diyen köşesinden bağırmaya devam etsin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: 'Karşıyım' diyen köşesinden bağırmaya devam etsin - GündemNuman Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: 'Karşıyım' diyen köşesinden bağırmaya devam etsin2 katlı evin olduğu 50 yıllık arsanın trajikomik hikayesi! Bir gecede yok oldu - GündemTrajikomik dava! Kazandı sandı ama...Direksiyona hakim olamadı, dükkana daldı! O anlar kameraya yansıdı - GündemYönünü şaşırdı, aracıyla dükkana daldıŞişli’de korkutan yangın! Beşiktaş’taki faciayı akıllara getirdi, paniğe neden oldu - GündemŞişli’de yangın! Beşiktaş’taki faciayı akıllara getirdiEmekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan tarih verdi - GündemEmekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?Kontrolden çıkan kamyon 4 otomobili biçti! Anbean kamerada - GündemKontrolden çıkan kamyon 4 otomobili biçti! Anbean kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...