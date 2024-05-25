Arkadaşlarıyla yarışı canından etti: 8 yaşındaki Eftelya gözyaşlarıyla defnedildi

Düzce’de yaşayan 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Kaymak’ın cenazesinde duygusal anlar yaşandı, küçük kız gözyaşlarıyla defnedildi.

Dizce’de 2. sınıf öğrencisi Eftelya Nur Kaymak (8), iddiaya göre arkadaşlarıyla teneffüste birlikte sandviç yarışması yaparken yemek borusuna kaçan parça sonucu hayatını kaybetti. Kaymak için cenaze töreni düzenlendi.

İLK MÜDAHALESİ OKULDA YAPILDI

Feci olay, Çay Mahallesi'nde bulunan Işık İlkokulu’nda meydana geldi. 2. Sınıf öğrencisi Eftelya Kaymak (8) teneffüste arkadaşlarıyla birlikte sandviç yerken, bir anda nefes borusuna sandviç kaçtı. Eftelya Kaymak'ın nefes alamadığını fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Okulda öğretmenler tarafından müdahale yapılırken bir yandan da sağlık ekiplerine haber verildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale ile minik Eftelya’yı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen minik kız hayatını kaybetti. Olayı duyan hastaneye gelen ailesi sinir krizleri geçirdi.

CENAZEDE GÖSYAŞLARI SEL OLDU

Eftelya Kaymak için cenaze töreni düzenlendi. Ağa Mahallesi’nde bulunan Yeşil Cami’de gerçekleştirilen programa Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düzce Müftüsü Osman Aydın’ın kıldırdığı cenaze namazında gözyaşları sel oldu.

Namaz öncesinde açıklamalarda bulunan Müftü Aydın, "Vefat haberini almamızın ardından herkesin gözyaşları döküldü. Hepimiz çok üzüldük. Bu acıya hepimiz ortak oluyoruz. Allah yavrumuzu cennetine eriştirsin" ifadelerini kullandı.

Türk bayrağı örtülen tabutun önünde kılınan cenaze namazının ardından Eftelya Kaymak'ın cansız bedeni şehir mezarlığında gözyaşları içerisinde defnedildi.