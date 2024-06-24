Asgari ücrete zam Bakan Şimşek'e iletildi! CHP'den zirve sonrası yeni açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin gölge bakanı Yalçın Karatepe arasında yaşanan görüşmede ne konuşuldu? CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, görüşmenin detaylarını açıkladı

CHP'nin ekonomi kurmayı Yalçın Karatepe ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Kritik görüşmenin ardından CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, açıklamada bulundu.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Yücel, asgari ücret ile taleplerin Bakan Şimşek'e iletildiğini söyledi.

Yücel şu açıklamaları yaptı:

"Ekonomideki bu kötü gidişe dur demek, emeklilerin, asgari ücretlilerin omuzlarındaki yükü hafifletebilmek için Genel Başkan Yardımcımız, Gölge Bakanımız Sayın Yalçın Karatepe, bugün Mehmet Şimşek’le bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Sayın Yalçın Karatepe, kendisinin de açıkladığı gibi CHP olarak ekonomi alanında yaşanan sorunları dört ana başlıkta Sayın Mehmet Şimşek’e iletti.

Asgari ücrete ve emekli maaşlarında artış yapılmasının zorunlu olduğu, vergide adaletin sağlanmasının da bir zorunluluk olduğu ve çiftçiye, üreticiye verilmesi gereken tarımsal desteklerin arttırılmasının ulusal güvenlik meselesi olduğu gerekçeleriyle birlikte Sayın Karatepe tarafından Sayın Şimşek’e aktarıldı. Şu anda en çok ezilen kesim olan emeklilerle ilgili, emekli maaşlarına sadece enflasyon oranında artış yapılmasının yeterli olmadığı, bunun yanında refah payı verilmesi gerektiği ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiği vurgulandı.