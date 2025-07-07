Asker eğlencesinde halay başı kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Temmuz 2025 10:42 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 10:54 - Güncelleme:

Esenyurt'ta asker eğlencesi için toplanan iki grup arasında halay başı kavgası çıktı. Taraflar tekme tokat birbirine girerken ortalık savaş alanına döndü. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Askerlik kutlaması için bir grup arkadaş sokakta bir araya geldi. Müzik açılmasıyla gençler halay çekip oynamaya başladılar. İlgili Haber Gelin ve damat hayatının şokunu yaşadı! Düğün salonuna çevik kuvvet girdi, 25 gözaltı var HALAY BAŞI OLMADI DİYE KAVGA ÇIKARDI! Daha sonra iki farklı gruptan gençler halay başı olmak istedi. Ancak halayı çeken grup, mendili vermek istemedi. Sözlü tartışma ile başlayan olay tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. İlgili Haber Diyarbakır'da 4 husumetli aile barıştırıldı SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU, O ANLAR KAMERADA Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda meydan savaş alanına dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisin gelmesiyle gençlerden oluşan grup ara sokaklara dağıldı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş