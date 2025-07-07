Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Asker eğlencesinde halay başı kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler...

Asker eğlencesinde halay başı kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Asker eğlencesinde halay başı kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta asker eğlencesi için toplanan iki grup arasında halay başı kavgası çıktı. Taraflar tekme tokat birbirine girerken ortalık savaş alanına döndü. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Askerlik kutlaması için bir grup arkadaş sokakta bir araya geldi. Müzik açılmasıyla gençler halay çekip oynamaya başladılar.

HALAY BAŞI OLMADI DİYE KAVGA ÇIKARDI!

Daha sonra iki farklı gruptan gençler halay başı olmak istedi. Ancak halayı çeken grup, mendili vermek istemedi. Sözlü tartışma ile başlayan olay tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU, O ANLAR KAMERADA

Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda meydan savaş alanına dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisin gelmesiyle gençlerden oluşan grup ara sokaklara dağıldı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? ŞPL 2025-26 sezonu 1. tur maç tarihleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı - GündemOrman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandıİşsiz kalınca aklına geldi: Merkez Bankası'ndan kazandıklarıyla geçimini sağlıyor! Artık tüm araçlar ona uğruyor - GündemMerkez Bankası'ndan kazandıklarıyla geçimini sağlıyor!Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haberler peşe gitti - GündemŞehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu!Bakan Fidan'dan İsrail uyarısı: Sonuçları küresel ölçekte hissedilecek - GündemBakan Fidan'dan İsrail uyarısıRahmi Koç'tan Hollywood'da 'lüks' yatırım! Ünlü filmin malikanesini satın aldı, fiyatı şoke etti - GündemÜnlü filmin malikanesini satın aldı, fiyatı şoke ettiValilikten dikkat çeken atama! Müge Anlı’nın eşi yeni göreviyle gündemde - GündemMüge Anlı’nın eşi yeni göreviyle gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...