Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP’den AK Parti’ye geçen 6 üyenin ardından iki parti arasındaki sandalye dağılımı eşitlendi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, belediyenin başka bir siyasi partiye geçme ihtimaline dikkat çekerken, parti değiştiren isimlerin adaylık süreçlerinde rol alan siyasetçilerin de özeleştiri yapması gerektiğini söyledi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Ataşehir Belediye Meclisi’nde yaşanan sandalye kayıpları ve beraberinde gelen yönetim krizine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mecliste CHP'nin 24, Cumhur İttifakı'nın ise 12 meclis üyesi bulunduğunu ancak 6 CHP'li üyenin AK Parti'ye geçmesiyle dağılımın eşitlendiğini aktaran Sarı, belediye başkan vekili ile iki belediye meclis üyesinin tutuklanması halinde CHP'nin meclisteki üye sayısının 15'e düşeceğini kaydetti.

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CHP’YE ELEŞTİRİ: ÇUVALDIZI KENDİMİZE BATIRMALIYIZ

6 belediye meclis üyesinin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ayrıca tartışılması gerektiğini, gerekçesi ne olursa olsun belediye meclis üyelerinin AK Parti'ye geçmesini kabul edilemez bulduklarını dile getiren Sarı, "Yine çuvaldızı kendimize batırmak açısından meselenin bir başka boyutu daha var. Bu belediye meclis üyelerimize referans olan, seçtiren belediye başkanlarımız da yer değiştirdi. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarımız oldu. Bunlara referans olan, bunları seçtiren, bunlara kefil olan siyasetçilerin de özeleştiri yapması, hesap veriyor olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Ataşehir’de CHP’nin sandalye üstünlüğü sona erdi: Dikkat çeken hesaplaşma çağrısı

Sarı, CHP'den AK Parti'ye geçen belediye meclis üyeleri ile bu kişilerin adaylık süreçlerinde rol alanların sorumluluk üstlenerek özeleştiri yapması gerektiğini belirterek, Ataşehir Belediyesinin başka bir siyasi partiye geçmesi ihtimaliyle karşı karşıya olduklarını, bu nedenle herkesin bu konudaki sorumluluğunu değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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