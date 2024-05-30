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Ataşehir'de şüpheli ölüm! Yönetici 4 gün demişti gerçek başka çıktı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ataşehir, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ataşehir'de bir apartman dairesinde yaşayan Halim Bozovalı'nın yaşadığı daireden gelen kokular üzerine harekete geçen ekipler adamın cansız bedeniyle karşılaştı. 3 hafta önce öldüğü belirlenen adamın komşuları olaya ilişkin "Telefona ve kapıya cevap vermiyor ve evden de koku geliyor. Sağlık ekiplerini aramışlar ama kapıyı itfaiye kırmış. Yöneticiye kalsa 4 gündür diyor ama olay yeri inceleme ekipleri 3 hafta olmuş öleli dedi bize" ifadelerini kullandı. 

Dün Ataşehir ilçesindeki bir apartmanda hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre 65 yaşındaki Halim Bozovalı'dan yaklaşık 10 gündür haber alınamıyordu. 

Oturduğu daireden koku gelmesi üzerine aynı apartmanda oturan komşuları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'de şüpheli ölüm! Yönetici 4 gün demişti gerçek başka çıktı... - 1. Resim

BANYODA BULUNDU

Kapalı olan daire itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu açıldı. Polis ekipleri tarafından evde yaşayan Halim Bozovalı'nın banyoda hareketsiz bir şekilde yattığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Ataşehir'de şüpheli ölüm! Yönetici 4 gün demişti gerçek başka çıktı... - 2. Resim

3 HAFTA ÖNCE ÖLMÜŞ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada şansın yaklaşık 3 hafta önce öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Halim Bozovalı'nın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri Halim Bozovalı'nın ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlattı.

Ataşehir'de şüpheli ölüm! Yönetici 4 gün demişti gerçek başka çıktı... - 3. Resim

21 GÜN MÜ 4 GÜN MÜ?

Aynı sitede yaşayan Hanife Bayramoğlu, "Dedik hayırdır ne oldu. Dediler bir komşumuz var yalnız yaşıyor. 4 gündür ulaşamıyoruz. Telefona ve kapıya cevap vermiyor ve evden de koku geliyor. Sağlık ekiplerini aramışlar ama kapıyı itfaiye kırmış. Yöneticiye kalsa 4 gündür diyor ama olay yeri inceleme ekipleri 3 hafta olmuş öleli dedi bize. Net kararı savcı verecekmiş" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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