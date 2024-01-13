Avrupa'nın en çok aranan çete liderinin kardeşi İstanbul'da yakalandı

13 Ocak 2024 20:58 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 20:59

Uluslararası suç örgütlerine İstanbul'da darbe üstüne darbe vuruluyor. İçişleri Bakanlığı, geçitğimiz aylarda İstanbul'da düzenlediği Kafes Operasyonu'nda Kırmızı Bülten'le aranan iki uluslararası çete liderinin yakalandığını duyurmuştu. İstanbul Eminyet Müdürlüğü tarafından Hollandalı firari çete liderinin kardeşi İstanbul'da yakalandı.

İSTANBUL'DA AVRUPA'NIN EN ÇOK ARANAN SUÇ LİDERİNİN KARDEŞİ YAKALANDI

İstanbul eminyeti tarafından, Avrupa başta olmak üzere Hollanda'nın en çok aranan suç örgütünün lideri Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'ın mega kentte olduğu tespit edildi. Adres tespiti yapılan Leijdekkers'a operasyon düzenlendi.

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda 31 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, yakalanarak gözaltına alındı. Leijdekkers'ın çetenin uyuşturucudan elde ettiği paraları akladığı ve bir süredir Türkiye'de yaşadığı öğrenildi.

TOMBUL LAKABIYLA TANINIYOR

Uluslararası kokain ticaretinin önemli isimlerinden kabul edilen 'Bolle (tombul) Jos' ve 'El Presidente' lakaplarıyla da tanınan Leijdekkers 2022 yılının mayıs ayından beri Hollanda polisinin arama listesindeyken aynı zamanda AB'nin en çok aranan suçlular listesinde de başı çekiyor.

Jos Leijdekkers, Ekim 2019'da Amsterdam Zuidas'taki lüks dairesinden kaçırılan ve işkence edilerek öldürülen Naima Jillal'ın kaybolmasına karışmakla da suçlanıyor.