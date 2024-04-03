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Haberler > Gündem > 2 şahsın ayakkabılarından, 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi

2 şahsın ayakkabılarından, 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars'ta 2 yabancı uyruklunun ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi. Altınların piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, kentte kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

7 PARÇA, 1.5 KİLO AĞIRLIĞINDA

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, 2'si Ermenistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Ermenistan uyruklu şüphelilerin ayakkabılarında yurda yasa dışı yollarla sokulan 7 parça halinde 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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