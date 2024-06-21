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Aydın Bozdoğan'da facianın eşiğinden dönüldü: 10 ev kül oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aydın Bozdoğan&#039;da facianın eşiğinden dönüldü: 10 ev kül oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın Bozdoğan'da meydana gelen yangında 9'u metruk olmak üzere toplamda 10 ev yanarak küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi kırsal Pınarlı Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında mahallenin üst kısmındaki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyerek mahalledeki evlere sıçrayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Aydın Bozdoğan'da facianın eşiğinden dönüldü: 10 ev kül oldu - 1. Resim

Havadan yangın söndürme uçağının da destek verdiği yangında 9'u metruk olmak üzere toplamda 10 ev tamamen yandı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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