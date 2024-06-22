Aydın'da bir işletmenin deposunda yangın çıktı

Aydın'daki bir işletmenin deposunda yangın çıktı. Yangının sebebi araştırılırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir işletmeye ait depoda yangın çıkarken itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye geldi.

AYDIN'DAKİ DEPO YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Edinilen bilgiye göre, Ata Mahallesi’ndeki bir işletmeye ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.