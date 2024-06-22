Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Aydın'da bir işletmenin deposunda yangın çıktı

Aydın'da bir işletmenin deposunda yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aydın&#039;da bir işletmenin deposunda yangın çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'daki bir işletmenin deposunda yangın çıktı. Yangının sebebi araştırılırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir işletmeye ait depoda yangın çıkarken itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye geldi.

AYDIN'DAKİ DEPO YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Edinilen bilgiye göre, Ata Mahallesi’ndeki bir işletmeye ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'da bir işletmenin deposunda yangın çıktı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Akrabaları e-devletten çıkarmak gündem oldu... DMM'den açıklama geldiTürkiye-Portekiz maçı sokaklara kurulan dev ekranlardan izleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akrabaları e-devletten çıkarmak gündem oldu... DMM'den açıklama geldi - GündemAkrabaları e-devletten çıkarmak gündem olduÇanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Çift yönlü trafik yeniden açıldı - GündemÇanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Çift yönlü trafik yeniden açıldıTatilcilerin dönüşü İstanbul, Ankara ve İzmir girişlerinde trafiğe neden oldu - GündemDikkat! Tatilciler dönüyorİstanbul-İzmir otobanında korkutan yangın! Alevler son anda söndürüldü - Gündemİstanbul-İzmir otobanında korkutan yangın! Alevler son anda söndürüldüAdana'da eşiyle boşanma aşamasındaki damat eşine ve ailesine kurşun yağdırdı! Bebeği alıp kaçtı - GündemDamat kurşun yağdırdı! 4 kişiyi öldürüp bebeği alıp kaçtıKelebekler Vadisinde dengesini kaybedip düşen adam hayatını kaybetti - GündemKelebekler Vadisinde feci ölüm! Dengesini kaybedip...
Sonraki Haber Yükleniyor...