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Aydın’da feci kaza: 23 yaşındaki genç canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydın’da feci kaza: 23 yaşındaki genç canından oldu
Kaza, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Batuhan Günay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza, Salavatlı Mahallesi'nde 11 Temmuz Perşembe günü meydana geldi. 

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Edinilen bilgiye göre, Akaryakıt istasyonundan yola çıkan A.Y. yönetimindeki otomobil ile yolda ilerleyen Batuhan Günay (23) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Günay, asfalta kafasını vurarak ağır yaralandı. 

ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Günay'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. 

Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan Günay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Günay'ın ailesi ve tüm sevenleri yasa boğuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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