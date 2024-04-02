Aydın'da sıcak saatler! Aileler birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Aydın’da gece yarısı ortalık karıştı. İncirliova ilçesinde iki aile arasında kavga çıktı. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında kavga çıktı.

5 KİŞİ 1 KİŞİYE SALDIRDI

Kavgada R.E.T.’ye diğer aileden beş kişi saldırdı. R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.’yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de olayda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

POLİS SABAHA KADAR NÖBET TUTACAK

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya anında müdahale edip tarafları sakinleştirirken, polisin tedbirlerinin mahallede gece boyunca süreceği öğrenildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.