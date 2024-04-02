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Haberler > Gündem > Aydın'da sıcak saatler! Aileler birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Aydın'da sıcak saatler! Aileler birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’da gece yarısı ortalık karıştı. İncirliova ilçesinde iki aile arasında kavga çıktı. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında kavga çıktı.

Aydın'da sıcak saatler! Aileler birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

5 KİŞİ 1 KİŞİYE SALDIRDI

Kavgada R.E.T.’ye diğer aileden beş kişi saldırdı. R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.’yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de olayda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da sıcak saatler! Aileler birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

POLİS SABAHA KADAR NÖBET TUTACAK

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya anında müdahale edip tarafları sakinleştirirken, polisin tedbirlerinin mahallede gece boyunca süreceği öğrenildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da sıcak saatler! Aileler birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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