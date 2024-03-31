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Haberler > Gündem > Husumetli aileler oy verme esnasında birbirine girdi: Taşlı, sopalı kavgaya biber gazlı müdahale

Husumetli aileler oy verme esnasında birbirine girdi: Taşlı, sopalı kavgaya biber gazlı müdahale

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Husumetli aileler oy verme esnasında birbirine girdi: Taşlı, sopalı kavgaya biber gazlı müdahale

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile oy verme esnasında birbirine girdi. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgaya polis biber gazı ile müdahale etti, 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile, oy verme esnasında birbirleri ile karşılaştı. Oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

6 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, kavga vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.
Kavga sonrasında bölgeye jandarma ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Kavgaya, biber gazı ile müdahale eden jandarma ve çevik kuvvet ekipleri, mahallede yeni bir kavganın yaşanmaması için alanı güvenlik önlemi aldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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