Ayhan Özçelik'in öldürüldüğü Fatih'te başıboş köpekleri toplayan belediye ekiplerine saldırı

Başıboş köpeklerin Ayhan Özçelik'i öldürdüğü Fatih'te, belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Mahalle sakinleri, sahipsiz köpekleri toplayan ekibe saldırdı. Bir kadın aracın camını yumruklarken, diğeri de tehditler savurdu.

Türkiye, başıboş köpeklerin Fatih'te Ayhan Özçelik'i öldürmesini unutamıyor. Fatih'te belediye ekipleri devriyelerini sıklaştırarak sahipsiz köpekleri toplamaya devam ederken vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

BELEDİYE EKİPLERİNE SALDIRDILAR

Belediye personeli yasayı uygulamak için gittikleri görev bölgeleri olan Fatih’te vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Kısa süre önce Ayhan Özçelik'i öldüren köpeklerin toplanmasına karşı çıkan mahalle sakinleri şoke etti.

Sokak hayvanları acil müdahale aracına saldıran kadınlar, kapıları zorladı ve camları yumrukladı.

Bir kadının "Bu araç bir daha bu sokağa girmeyecek" sözleri dikkat çekti.

AYHAN ÖZÇELİK, FATİH'TE BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN SALDIRISIYLA ÖLDÜ

Esenler'de ikamet eden zihinsel engelli Ayhan Özçelik, Fatih'te köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaretten dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ölen Ayhan Özçelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Habipler Yayla Mezarlığı'na defnedilmişti.

AYHAN ÖZÇELİK'İN RAPORUNA ULAŞILDI

Özçelik'in yaralı olarak götürüldüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan adli raporda, köpek ısırması sonrası sağlık ekiplerince hastaneye getirildiği ve kendisine 6-7 sokak köpeğinin saldırdığı belirtildi.

Raporda, Özçelik'in entübe edildiği ve vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetre civarında derin kesiler bulunduğu kaydedildi. Ayhan Özçelik'in boyun kısmının sağında ve solunda 3 derin kesik olduğu belirtilen raporda, vücudundaki diğer kesilerin yerleri ve büyüklükleri anlatıldı.

Adli raporda, Özçelik'e tetanos ile kuduz aşısının da yapıldığı aktarıldı.