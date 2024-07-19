Ayvacık’ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yangına müdahalesi sürüyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı