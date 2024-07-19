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Ayvacık’ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ayvacık’ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Ayvacık, Yangın, Orman, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Ayvacık’ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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