Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında aralarında belediye başkanlarının da olduğu 200 sanığın yargılandığı dava 2. gününde devam ediyor. Tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar "Aziz İhsan Aktaş ile babam ticaret yapmıştır. Ortada bir rüşvet yok bir ticaret var. Ben suçsuzum" dedi. Seyhan Belediyesinin görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Oya Tekin ise "Aktaş, Seyhan Belediyesi ile hesaplaşması için benim adımı verdi" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar savunma yaptı.

"AKTAŞ'TAN 300 BİN DOLAR ALMADIM"

Aydar "Aziz İhsan Aktaş'tan 300 bin dolar para almadım. Babamla yaptığı bir ticaret vardır. Babam daire satmış ve bu daireyi sattığını söylüyor. Aziz İhsan Aktaş sadece babama 4 milyon TL ödeme yapmıştır. Türkiye'de ticaret yapmak suç değildir. Dairenin değeri savcılığın tespit ettiği gibi 16 milyondur. Babam zaten ev sattığını kabul ediyor. Şayet evin parasının hepsi ödenseydi, niçin evin üzerindeki ipotek kaldırılmadı. Şunu da belirtmek isterim; ben babamın hiçbir ticari ilişkisine dahil olmadım. Babam Türkiye çapında müteahhitlik yapmaktadır. Aziz İhsan Aktaş ile babam ticaret yapmıştır. Aktaş bu ticaretin kazanan tarafıdır." dedi.

"RÜŞVET YOK TİCARET VAR"

Babasının yaptığı tatil sitesinde Aziz İhsan Aktaş ile ilk kez karşılaştığını söyleyen Aydar, şöyle devam etti: "Ben de o sitede oturmaktayım. Ben de bir etkinlik için İstanbul'a gittiğimde komşuluk ilişkisinden dolayı iadeyi ziyaret yaptım. Aziz İhsan Aktaş, ailemizin kötü günlerinde her zaman yanımızda olmuştur. Aziz İhsan Aktaş'a 2 adet daire bir araba satılıyor. Toplam 20 milyon. O dönem tarihi ile Aziz İhsan Aktaş 20 milyon ödediğini iddia ediyor. Aldığı malların bile bedelini ödemeyen adamın rüşvet verdiği para nerede? Ortada bir rüşvet yok bir ticaret var. Ben suçsuzum. 9 aydır tutukluyum"

Kadir Aydar

OYA TEKİN: BANA DAİR RÜŞVETLE İLGİLİ BİR İDDİA YOK

Duruşmada savunma yapan Adana Seyhan Belediyesinin görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Oya Tekin, "Bu davaları tarihe not düşmek gerekiyor. Suçun unsurları açısından baktığımızda, kamu görevlisi diye geçen kişi benim. Seyhan Belediye Başkanı benim. Bana dair rüşvetle ilgili bir iddia yok, görüşmem de yok ama geliyoruz bakıyoruz, ben rüşvet alma suçundan yargılanıyorum. Ben 9 aydır Silivri'de cezaevindeyim. Bu durum, ülkemiz ve toplumumuz açısından çok önemli. Yeterli delil oluşmadan tutuklandım. Bunların toplamıyla lekelenme hakkım ve masumiyet karinem hiçe sayıldı bu iddianameyle beraber. Ben, Adana'nın ilk seçilmiş kadın belediye başkanıyım. Ben, buraya geldiğimde 13-14 aylık bir belediye başkanıydım. Ancak ben, 30-35 senelik de bir hukukçuyum. İddianamede, HTS kayıtları delil oldu. İddianame savcısı delilleri değerlendiriyor. İddianamede, benim yapılan ihalelerden haberdar olmadığım söyleniyor. Böyle bir şey yok, iddianamede bana bir soru sorulmadı ki, cevabını vereyim. İddianamede, beyanlarımın kendi içerisinde tutarsız olduğu söyleniyor. Benim ifadem bütüncül şekilde dikkate alınıp değerlendirilseydi, ifadelerim son derece gerçek ve olayların aydınlatılmasına yönelikti" ifadelerini kullandı.

Oya Tekin

"AKTAŞ, HESAPLAŞMA İÇİN BENİM ADIMI VERDİ"

Sanık Tekin, savunmasının devamında, "Ben, cezaevi şartlarında, bilgisayar ve kaynak sıkıntısıyla bu davaya bu kadar hazırlanabildim. Benim koğuşumdan en az 3 kişi, buradan kurtulmak için birilerinin isimlerini vererek itirafçı vasfıyla tahliye oldu. Aziz İhsan Aktaş, Seyhan Belediyesi ile hesaplaşması için benim adımı verdi. 8 ay çok büyük dert. Bir şüphe olmaksızın tutukluyum. Aziz İhsan Aktaş'ı, seçim sonrası ziyaretlerde tanıdım, tebrik etmek için gelmişti. İlk önce, ‘kadın belediye başkanı olmaz, sonra bu kadın olmaz, ardından, bu kadınla biz ne yapacağız?' oldu. Benim işimi yapamaz hale getirmeye çalıştılar. Bütçe yoktu, müdürlerin elinden tahsis edilen telefonları topladım. Belediyeye her gün hacizler gelmeye başlamıştı. ‘Makam haczedeceğiz' dediler, ben de, ‘sokaklar benim makamım' dedim. Benim siyaset hayatımı bitirmek istediler. Yaptığım işi kendi paramla değil, Seyhan Belediyesinin kaynaklarıyla yaptım. Rüşvet aldığım için değil, rüşvet almadığım için buradayım. İstediklerini yapsaydım, bugün burada olmazdım. Aziz İhsan Aktaş'ın tutuklandığını haberlerden öğrendim. O dönem haberleri takip eden Seyhanlı bazı vatandaşlar, Aktaş ile ihale yapmadığım için beni tebrik etti" dedi.

Savunma sırasında mahkeme başkanı sanığa, "Eşinizin belediyede bir bağı var mı?" şeklinde sorusuna sanık Oya Tekin, "Hayır, öyle bir şey yok" şeklinde cevapladı.

Aziz İhsan Aktaş

"VERDİĞİM PARA RÜŞVET ALMIŞIM GİBİ GÖSTERİLMİŞ"

Görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Ceyhan Kayhan ise savunmasında; "Benimle ilgili ifade veren Savaş Çetinkaya’yı İzmir’den tanırım. Zaman zaman aramızda para alışverişi olmuştu. Anlamadığım bir şekilde ifadesinde benimle ilgili iftirada bulundu. Çetinkaya ile aramızdaki para alışverişi rüşvet alışverişine dönüştü. Benim gönderdiğim 25 bin lira ben rüşvet almışım gibi gösteriliyor. Benim verdiğim parada ben rüşvet alıyormuşum gibi gösterilmiş. İyi ilişkilerimiz olan bir arkadaş ile bu duruma gelmemizi anlayamıyorum. Aldığım paranın hepsini ben tutuklandıktan sonra ailem ödedi" ifadelerini kullandı.

