Mahalle halkı 2 aydır camiye gidemiyor! Sebebi 'Bu kadar da olmaz' dedirtti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen ay bir caminin yanındaki istinat duvarı çöktü. Olay nedeniyle cami ve Kuran Kursu'na giden yol kapandı. Bölge sakinleri henüz yolun açılması için çalışma yapılmadığını belirterek isyan etti.
- Bursa Nilüfer'de bir caminin bitişiğindeki istinat duvarı yaklaşık 2 ay önce çöktü.
- Olay sonrası güvenlik nedeniyle yol, cami ve Kuran Kursu kullanıma kapatıldı.
- Geçen 2 aylık sürede bölgede herhangi bir somut çalışma yapılmadı.
- Kapanan yol, günlük yaşamı, trafik yoğunluğunu ve camiye ulaşımı olumsuz etkiliyor.
- Mahalle sakinleri, yetkililerin çalışmaları hızlandırmasını ve alanın güvenli hale getirilerek yeniden açılmasını talep ediyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan caminin bitişiğindeki istinat duvarı yaklaşık 2 ay önce çöktü. Olay sonrası güvenlik gerekçesiyle yol araç ve yaya trafiğine, Cami ve Kuran Kursu da vatandaşlara kapatıldı.
Uraloğlu'ndan art arda heyecanlandıran paylaşımlar! Gözler cuma günü saat 14.00'te
YOL ÇALIŞMASI YAPILMIYOR
Ancak geçen süre zarfında bölgede herhangi bir somut çalışma yapılmadığını belirten vatandaşlar, kapanan yolun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti.
CAMİYE DE GİDEMİYORLAR TRAFİK DE ARTTI
Mahalle sakinleri, yolun kapalı olması nedeniyle alternatif güzergâhların kullanıldığını, bu durumun hem trafik yoğunluğunu artırdığını hem de camiye ulaşımı zorlaştırdığını dile getirdi.
Bölge halkı, herhangi bir ilerleme kaydedilmemesinden dolayı tepkili olduklarını vurgulayarak, yetkililerin çalışmaları hızlandırmasını ve hem yolun hem de cami çevresinin güvenli hale getirilerek yeniden kullanıma açılmasını talep etti.