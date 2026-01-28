Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen ay bir caminin yanındaki istinat duvarı çöktü. Olay nedeniyle cami ve Kuran Kursu'na giden yol kapandı. Bölge sakinleri henüz yolun açılması için çalışma yapılmadığını belirterek isyan etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan caminin bitişiğindeki istinat duvarı yaklaşık 2 ay önce çöktü. Olay sonrası güvenlik gerekçesiyle yol araç ve yaya trafiğine, Cami ve Kuran Kursu da vatandaşlara kapatıldı.

YOL ÇALIŞMASI YAPILMIYOR

Ancak geçen süre zarfında bölgede herhangi bir somut çalışma yapılmadığını belirten vatandaşlar, kapanan yolun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Mahalle halkı 2 aydır camiye gidemiyor! Sebebi 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

CAMİYE DE GİDEMİYORLAR TRAFİK DE ARTTI

Mahalle sakinleri, yolun kapalı olması nedeniyle alternatif güzergâhların kullanıldığını, bu durumun hem trafik yoğunluğunu artırdığını hem de camiye ulaşımı zorlaştırdığını dile getirdi.

Bölge halkı, herhangi bir ilerleme kaydedilmemesinden dolayı tepkili olduklarını vurgulayarak, yetkililerin çalışmaları hızlandırmasını ve hem yolun hem de cami çevresinin güvenli hale getirilerek yeniden kullanıma açılmasını talep etti.

