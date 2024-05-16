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Babaannesine yapmadığı kalmayan toruna biber gazlı müdahale!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kütahya, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

 Kütahya'da babaannesine sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa A. polis ekibinin biber gazlı müdahalesiyle zorla evden çıkarıldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Kütahya'da 70 yaşındaki Sultan A. torunu 24 yaşındaki Mustafa A.'nın şiddetine maruz kaldı. Babaannesinin evine giden torun evden çıkmayınca ihbar edildi. 

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİBER GAZIYLA ÇIKARTTILAR

Polisin ikna çabasına rağmen evden çıkmamakla direnen Mustafa A'ya, binaya giren Asayiş Şubesi ekipleri tarafından biber gazı kullanılarak müdahale edildi.

SİSTEMATİK ŞİDDET UYGULUYORMUŞ

Evden çıkarılan ve kelepçelenerek gözaltına alınan Mustafa A'nın, babaannesine sürekli şiddet uyguladığı, bu nedenle de hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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