Bakan Fidan, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic’i İstanbul’da kabul etti. Görüşme, Bakanlığın X hesabından duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile İstanbul’da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin bilgi, Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Bakan Fidan’ın Kavazovic’i İstanbul’da kabul ettiği belirtildi.

Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı paylaşılmazken, iki ismin karşılıklı ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunduğu tahmin ediliyor.