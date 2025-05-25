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Bakan Fidan, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic'i kabul etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Fidan, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic&#039;i kabul etti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic’i İstanbul’da kabul etti. Görüşme, Bakanlığın X hesabından duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile İstanbul’da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin bilgi, Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Bakan Fidan’ın Kavazovic’i İstanbul’da kabul ettiği belirtildi.

Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı paylaşılmazken, iki ismin karşılıklı ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunduğu tahmin ediliyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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