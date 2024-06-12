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Kuduz vakaları arttı, tartışma büyüdü! Bakan Koca'dan sokak köpeklerine 'ötenazi' açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuduz vakaları arttı, tartışma büyüdü! Bakan Koca&#039;dan sokak köpeklerine &#039;ötenazi&#039; açıklaması

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başıboş sokak köpeği sorunuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevcut yasa sahipsiz köpekler konusunda hangi koşullarda ötanazi yoluna gidileceğini gösteriyor" dedi.

Ülkenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan başıboş sokak köpeği sorununa dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi.

'Başıboş sokak köpekleri' sorununun çözümüne dair alınacak önlemin amacına değinen Bakan Koca, toplum sağlığına vurgu yaptı ve "Mevcut yasa sahipsiz köpekler konusunda hangi koşullarda ötanazi yoluna gidileceğini gösteriyor" dedi.

"MEVCUT YASA HANGİ KOŞULLARDA ÖTANAZİ YOLUNA GİDİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Bakan Koca, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuduz vakalarının ve başka birçok ciddi sorunun artışına, travmalar yaşanmasına yol açan sahipsiz sokak köpeklerine karşı alınması gereken önlemin amacı, onların bir tek çocuğa, bir tek insana zarar vermemelerini sağlamaktır.

Dışarıdaki hayat güvenilir olmalıdır. Gönlümün arzu ettiği şey, bu şartların sağlanması kaydıyla onlara yaşam hakkı tanınmasıdır. Zaten mevcut yasa sahipsiz köpekler konusunda hangi koşullarda ötanazi yoluna gidileceğini gösteriyor. İnsan sağlığı konusundaki kati önceliğimiz ise alınacak önleme hiçbir itiraza izin vermez.

'TEDBİR ALINMASI ZORUNLULUĞU GÖRMEZDEN GELİNEMEZ'

Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez. Büyüyen soruna karşı başvurulması gereken yol ve yöntemin, bilimsel olarak tanımlı ve medeni olmasını hepimiz arzu ederiz.

Uygun şartların oluşturulması kaydıyla, bir canlıya yaşam hakkı tanımanın arayışı içinde olmalıyız. Zorunlu olanla gönlümüzün arzu ettiği ise bazen birbirine uygun düşmeyebilir. Bu da bir gerçek."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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