Bakan Özhaseki afet bölgesindeki evlerin sağlamlığını 'fay hattı' örneğiyle anlattı

Bakan Özhaseki, afet bölgesindeki evlerin çelikten yapıldığını söyledi. Özhaseki, her evin yapımında 4-5 ton çelik gittiğini kaydedip evlerin sağlamlığını "Altında 9 şiddetinde dahi deprem olsa, fay hattı geçse o çelik yapıyı yıkması mümkün değil" ifadeleriyle anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, durağı Kayseri oldu. Kentte bir dizi temaslarda bulunan Özhaseki burada Pınarbaşı ilçesi esnafını ziyaret etti ve ilçedeki TOKİ arsalarında incelemede bulundu.

BELEDİYELERE TEPKİ: İŞBİRLİĞİ YAPMIYORLAR

Özhaseki, depremin siyaset üstü bir iş olduğunu belirterek, “Üzülerek söylüyorum belediyelere gelirken ideolojik davranan insanlar bu tür işbirliği içerisine girmiyorlar. Gazeteciler bana 'Normalleşme var mı, CHP’den genel başkan yardımcısı geldi?' diyorlar. Biz zaten normaliz. Zaten yerimizde duruyoruz. Ben iki dönemdir bakanlık yapan birisi olarak durmadan dışarıya 'Belediye başkanlarımız ne olur kentsel dönüşüm yapın' diyorum.

+

"BU NASIL BİR İDEOLOJİK TAKINTI"

Kapı sonuna kadar açık. A partisinden B partisine, C’ye, D’ye, E’ye gelin haydi. Bırakın gelmeyi, mani olarak binlerce kişinin ölümüne sebep veriyorlar. Bu nasıl bir ideolojik takıntıdır. Deprem meselesi siyaset üstü bir iştir. Şehircilik siyaset üstü bir iştir. Hizmet isteyen bir iştir. Hizmet lazım. Şimdi orada bin 240 yerde şantiyemiz var. 110 bin kişilik işçi ordusu ile çalışıyoruz. 4 bin 333 tane köy evi yapıyoruz. Bu senenin sonuna kadar teslim edeceğimiz konut sayısı 200 bin civarında. Dünyanın en büyük şantiyesi orada” diye konuştu.

İlgili Haberler Japon deprem uzmanı Moriwaki deprem olacak bölgeleri açıkladı

EVLER ÇELİKTEN YAPIYORLAR

Deprem bölgelerindeki evlerin çelikten yapıldığının altını çizen Bakan Özhaseki, “Evlerimizi çelik yapıyoruz. 4-5 ton kadar çelik gidiyor. Altında 9 şiddetinde dahi deprem olsa, fay hattı geçse o çelik yapıyı yıkması mümkün değil. Aralarına taş yünü kullanıyoruz. İçinde ve dışında betopan kullanıyoruz.

'MİS GİBİ EV' ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Muhkem evler yapıyoruz. Bu evleri kısa süre içerisinde bitiririz. Bazen deprem bölgelerindeki evleri anlatırken hoşuma gittiği için 'Mis gibi evler yapıyoruz' dedim. Koca koca genel başkanların hepsi çıktı, 'Adama bak ya, mis gibi evler yapıyormuş' dediler. Kardeşim, vallahi mis gibi evler yapıyoruz. Daha ne yapalım. 'Hani nerede teslim ettiğiniz evler, akrabalarınıza mı verdiniz?' diyorlar. 76 bin evi dağıttık, bir tane içerisinde tanıdığım yok. Kimin evi yıkılmışsa hak sahibi oluyor, biz de ona veriyoruz ama bizim müzmin muhalefet böyle. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Ne diyelim. Hidayet versin, insanlık versin” ifadelerini kullandı.