Bakan Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır'da imam-kaymakam tartışmasına inceleme başlatıldı

20 Ocak 2024 18:52 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 19:15

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde Kaymakamı Burak Akeller’in, cuma namazı için gittiği camide hutbeyi eksik okuduğu için imam M.K’yi, mikrofonla darp ettiği gündeme gelmişti.

İMAM-KAYMAKAM TARTIŞMASINA İNCELEME

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cami imamı ile kaymakam arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya olay sonrası gündeme getirilen iddialara ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde ‘şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan’ cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır. Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz."

VALİLİK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Diyarbakır Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve sendikaların, Kulp ilçesi Kuba Camisi’nde görevli imam M.K.’nin, hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darbedildiği iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da olaya ilişkin açıklama yapıldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Bazı medya organlarında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde dün bir camimizde cuma namazı sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.