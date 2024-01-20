Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Bakan Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır'da imam-kaymakam tartışmasına inceleme başlatıldı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da bir camide imam-kaymakam arasında yaşanan hutbe gerginliğine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

    Bakan Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır&#039;da imam-kaymakam tartışmasına inceleme başlatıldı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde Kaymakamı Burak Akeller’in, cuma namazı için gittiği camide hutbeyi eksik okuduğu için imam M.K’yi, mikrofonla darp ettiği gündeme gelmişti.

    İMAM-KAYMAKAM TARTIŞMASINA İNCELEME

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cami imamı ile kaymakam arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya olay sonrası gündeme getirilen iddialara ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    “Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde ‘şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan’ cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır. Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz."

    VALİLİK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

    Diyarbakır Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve sendikaların, Kulp ilçesi Kuba Camisi’nde görevli imam M.K.’nin, hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darbedildiği iddiası üzerine soruşturma başlattı.

    Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

    Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da olaya ilişkin açıklama yapıldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Bazı medya organlarında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde dün bir camimizde cuma namazı sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Son DakikaİmamDiyarbakırHutbe
    Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır'da imam-kaymakam tartışmasına inceleme başlatıldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Aç kalan kurtlar mahalleyi bastı - GündemAç kalan kurtlar mahalleyi bastıYeniden adaylar! AK Parti'nin İstanbul adaylarından 4 isim 3 dönem kuralını deldi - GündemAK Parti'de 4 isim 3 dönem kuralını deldiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da 3 isme çizik! Tekrar aday gösterilmediler - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da 3 isme çizikİstanbul ve Ankara'da yarış kızışıyor! Yeniden Refah Partisi 2 büyükşehirde aday çıkaracak - GündemYeniden Refah Partisi İstanbul ve Ankara için kararını verdiİhmal değil cinayet! Depremde 52 kişiye mezar olan Yonca Sitesi iddianamesi kan dondurdu - Gündem52 kişiye mezar olan Yonca Sitesi iddianamesi kan dondurduMavi Vatan'ın gücüne güç katacak yeni torpido ve füze sistemleri geliyor - GündemMavi Vatan'ın gücüne güç katacakCemal Enginyurt’tan İmamoğlu’na tepki: Senin rakibin Erdoğan değil - Gündem'Senin rakibin Erdoğan değil'Adalet Bakanı Tunç'tan Kavala, Demirtaş ve Atalay davası açıklaması - GündemBakan'dan Kavala, Demirtaş ve Atalay davası açıklamasıGündüz bisikletli gazete dağıtıcısı, akşam mitinge giden belediye başkan adayı - GündemGündüz bisikletli gazete dağıtıcısı, akşam mitinge giden belediye başkan adayıFatih Portakal’dan ‘Altılı Masa’ itirafı: Bizi aslında uyutmuşlar - Gündem'Bizi aslında uyutmuşlar'
    Sonraki Haber Yükleniyor...