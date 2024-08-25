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Bakanlıktan yenilebilir enerjide milli hamle! Yerli olmayan güneş panellerine teşvik verilmeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
Bakanlıktan yenilebilir enerjide milli hamle! Yerli olmayan güneş panellerine teşvik verilmeyecek

Gündem Haberleri  / AA

Yurt içinde üretilmiş, güneş hücreleri kullanılmadan yapılan güneş panelleri teşvik belgesi kapsamında olmayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemlerinin yanı sıra üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesindeki bir aşamadan başlayarak yurt içinde üretilmiş güneş hücreleri kullanılmadan yapılan güneş panelleri "teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar" kapsamına alındı.

Bakanlıktan yenilebilir enerjide milli hamle! Yerli olmayan güneş panellerine teşvik verilmeyecek - 1. Resim

Tebliğ, 24 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: AA
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