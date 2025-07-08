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Baklava kutusunda rüşvet alırken yakalanan Belediye Başkan Yardımcısı itirafçı oldu! İşte ilk ifadesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rüşvet, Yolsuzluk, Belediye, İtirafçı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter itirafçı oldu. Tüter, aldığı paralar açıklarken dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar.

Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

 Adli süreç devam ederken şüphelilerden 6'sı tutuklandı, delil toplama ve ifade alma işlemleri ise sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin, otel tadilatı, inşaata başlama ruhsatı ve iskan başvurularında bulunan müştekilerden; Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü H.C.G. aracılığı ile rüşvet istedikleri, rüşvet alınmadan ruhsat vermedikleri, Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve Manavgat Belediye Spor Kulübü'ne kurulan paravan şirketlerden hizmet veya mal alımı yapılmış gibi sahte faturalar düzenlenerek haksız menfaat temin ettikleri ve bu şekilde yaklaşık 800 milyon TL'yi uhdelerine geçirdikleri belirtildi.

Baklava kutusunda rüşvet alırken yakalanan Belediye Başkan Yardımcısı itirafçı oldu! İşte ilk ifadesi - 1. Resim

RÜŞVET ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı kaydedildi. M.E.T'nin belediyedeki makam odasına giren polis, gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, masanın yanındaki çantanın açılmasını istedi. Ardından M.E.T'nin çantada arkadaşının ikram ettiği viski ve baklava olduğunu söylemesi, açtığı baklava kutusundan ise 110 bin euro çıktığı görüldü.

Baklava kutusunda rüşvet alırken yakalanan Belediye Başkan Yardımcısı itirafçı oldu! İşte ilk ifadesi - 2. Resim

BAKLAVA KUTUSUNU BU SÖZLERLE AÇIKLADI

TRT Haber'in edindiği bilgiye göre Başkan Yardımcısı Tüter itirafçı oldu. 110 bin euroyu aldığını kabul eden Tüter, belediyedeki makamında aldığı binlerce euronun iki iş insanı arasında olduğunu ve belediye adına almadığını, bu tutarın komisyon olduğunu öne sürdü.

Tüter ayrıca; MASAK raporları, HTS kayıtları ve banka havaleleri ile belgelenen binlerce euroluk "rüşvet çarkı" ile ilgili suçlamaları da reddetti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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