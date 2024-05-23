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Bal arısının soktuğu adam komaya girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bal arısının soktuğu adam komaya girdi
Akçadağ, Bal Arısı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’da kayısı bahçesinde ağaca çıkan adamı bal arısı soktu. Ağaçtan düşen şahıs alerjik reaksiyona bağlı travma geçirmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Akçadağ ilçesine bağlı Yukarı Örükçü Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde çalışma yapan 54 yaşındaki Ahmet M.’yi çıktığı ağaçta bal arası soktu.

AĞAÇTAN DÜŞTÜ

Bunun üzerine panikleyen şahıs ağaçtan düşerek yaralanırken çevredekilerin yardımıyla Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alerjik reaksiyona bağlı travma geçirdiği belirlenen Ahmet M. buradaki işlemlerinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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