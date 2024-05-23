Bal arısının soktuğu adam komaya girdi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Malatya’da kayısı bahçesinde ağaca çıkan adamı bal arısı soktu. Ağaçtan düşen şahıs alerjik reaksiyona bağlı travma geçirmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Akçadağ ilçesine bağlı Yukarı Örükçü Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde çalışma yapan 54 yaşındaki Ahmet M.’yi çıktığı ağaçta bal arası soktu.
AĞAÇTAN DÜŞTÜ
Bunun üzerine panikleyen şahıs ağaçtan düşerek yaralanırken çevredekilerin yardımıyla Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alerjik reaksiyona bağlı travma geçirdiği belirlenen Ahmet M. buradaki işlemlerinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı