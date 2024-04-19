'Bana deli dediler' deyip iki kişiyi bıçakladı: Bana baş kaldıranın başını keserim

Adana'da bir derneğe girmek isteyen Betül A., kendisine 'Bu kadın deli, kapıyı açmayın' dendiğini öne sürerek iki kadını bıçakladı. Şüpheli ifadesinde "Bana baş kaldıran adamın başını keserim" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir derneğe giden Betül A. (24) Sevda S. ve Hatice K.’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, saldırganı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

'BANA DELİ DEDİLER'

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis merkezine götürülen Betül A. ifadesinde, "Sosyal medyadan dernek üyeleri ile görüştüm. Beni derneğe çağırdılar. Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce 'bu kadın deli, açmayın' dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum" diye konuştu.

'BAŞ KALDIRANIN BAŞINI KESERİM'

Betül A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, "Ben Semra Kuytul'un peşini bırakmayacağım. Bana baş kaldıran adamın başını keserim" dedi.

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Adliyeye sevk edilen Betül A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.