Barış için bir araya geldiler, birbirlerine girdiler! Silahlar çekildi, ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da barışmaları için bir araya getirilen husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan bir kahvehanede, barışmaları için buluşturulan husumetli aileler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
BARIŞ İÇİN YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER
Çevredekilerin müdahalesiyle kavganın büyümesi önlenirken, bazı mahalle muhtarları ise bugün barıştırmak istedikleri aileleri Şirinevler Mahallesi'ndeki evde bir araya getirdi.
Bu sırada bazı aile fertleri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılardan M.Ö. hastanede kurtarılamadı.
POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından mahallede güvenlik önlemi alındı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı