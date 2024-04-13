Barış için bir araya geldiler, birbirlerine girdiler! Silahlar çekildi, ölü ve yaralılar var

BARIŞ İÇİN YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Çevredekilerin müdahalesiyle kavganın büyümesi önlenirken, bazı mahalle muhtarları ise bugün barıştırmak istedikleri aileleri Şirinevler Mahallesi'ndeki evde bir araya getirdi.

Bu sırada bazı aile fertleri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılardan M.Ö. hastanede kurtarılamadı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından mahallede güvenlik önlemi alındı.