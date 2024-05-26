Barışmak için bir araya gelmişler, kan dökülmüştü! İşte sokak ortasında silahlı çatışmanın yeni görüntüleri

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Mayıs 2024 13:26 - Güncelleme: 26 Mayıs 2024 13:33 - Güncelleme:

Uskudar, Emniyet, Haber

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Üsküdar'da bir kahvehanede barışmak için bir araya gelen grubun görüşmesi kanlı bitmişti. 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.