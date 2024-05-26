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Haberler > Gündem > Barışmak için bir araya gelmişler, kan dökülmüştü! İşte sokak ortasında silahlı çatışmanın yeni görüntüleri

Barışmak için bir araya gelmişler, kan dökülmüştü! İşte sokak ortasında silahlı çatışmanın yeni görüntüleri

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uskudar, Emniyet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar'da bir kahvehanede barışmak için bir araya gelen grubun görüşmesi kanlı bitmişti. 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Üsküdar Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede 23 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile barışmak üzere bir araya geldi.

İki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 ‘si ağır 5 kişi yaralandı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerden biri emniyet çıkışında basın mensubunun ‘Neden yaptınız?’ sorusuna, ‘Bizi pusuya düşürdüler’ şeklinde cevap verdi.

Öte yandan, olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların panikle kaçtıkları yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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